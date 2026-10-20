Shahjahanpur News: रोडवेज बस अड्डे पर संचालन शुरू, तीन दिन शाम को फिर लगेगी रोक

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पाइप लाइन डालने के लिए खोदाई का कार्य होने पर हथौड़ा चौराहा और सेटेलाइट बस अड्डे से बसों का संचालन शुरू कराया गया। बस अड्डे पर बसें नहीं पहुंचने से परिवहन निगम के राजस्व पर भी असर पड़ा। कर्मचारी यूनियनों और एआरएम ने निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की थी।निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंचने के बाद यातायात पुलिस ने रविवार शाम से बसों को बस अड्डे तक आने की अनुमति दे दी। इसके बाद बसें कचहरी ओवरब्रिज से होते हुए दुर्गा होटल के सामने से बस अड्डे तक पहुंचने लगीं। हालांकि, सड़क की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण कई चालक बस अड्डे तक जाने से कतरा रहे हैं। इस बीच रामलीला मेलों में भीड़ की संभावना को देखते हुए शाम के समय बसों के संचालन पर फिर रोक लगा दी गई है।एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि यातायात पुलिस का पत्र प्राप्त हो गया है। निर्धारित समय में बसें बस अड्डे तक नहीं आएंगी। सीओ यातायात रणवीर सिंह ने बताया कि ओसीएफ मेले में रावण दहन तक शाम चार बजे से रात तक बसों के शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी।