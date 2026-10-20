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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Operations resume at the roadways bus stand; restrictions to be reimposed during the evening for the next three days.

Shahjahanpur News: रोडवेज बस अड्डे पर संचालन शुरू, तीन दिन शाम को फिर लगेगी रोक

Tue, 20 Oct 2026 01:17 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:17 AM IST
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Operations resume at the roadways bus stand; restrictions to be reimposed during the evening for the next three days.
रोडवेज बस अड्डे पर खड़ी बसें। संवाद
शाहजहांपुर। महिला थाने से रोडवेज बस अड्डे के आगे तक ह्यूम पाइप डालने के लिए बंद किए गए बस अड्डे को रविवार शाम खोल दिया गया। इसके बाद कुछ बसों का आवागमन शुरू हो गया, लेकिन रामलीला मेलों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए 21 अक्तूबर तक शाम के समय बसों के शहर में प्रवेश पर फिर रोक लगा दी गई है। शाम चार बजे से रात तक बसें अड्डे तक नहीं आएंगी।
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पाइप लाइन डालने के लिए खोदाई का कार्य होने पर हथौड़ा चौराहा और सेटेलाइट बस अड्डे से बसों का संचालन शुरू कराया गया। बस अड्डे पर बसें नहीं पहुंचने से परिवहन निगम के राजस्व पर भी असर पड़ा। कर्मचारी यूनियनों और एआरएम ने निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की थी।
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निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंचने के बाद यातायात पुलिस ने रविवार शाम से बसों को बस अड्डे तक आने की अनुमति दे दी। इसके बाद बसें कचहरी ओवरब्रिज से होते हुए दुर्गा होटल के सामने से बस अड्डे तक पहुंचने लगीं। हालांकि, सड़क की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण कई चालक बस अड्डे तक जाने से कतरा रहे हैं। इस बीच रामलीला मेलों में भीड़ की संभावना को देखते हुए शाम के समय बसों के संचालन पर फिर रोक लगा दी गई है।
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एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि यातायात पुलिस का पत्र प्राप्त हो गया है। निर्धारित समय में बसें बस अड्डे तक नहीं आएंगी। सीओ यातायात रणवीर सिंह ने बताया कि ओसीएफ मेले में रावण दहन तक शाम चार बजे से रात तक बसों के शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी।
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