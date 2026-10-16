Shahjahanpur News: केवल बैनर लगे...केंद्र प्रभारी नदारद

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तिलहर में किसानों के अनुसार, खरीद में देरी से करीब 30 प्रतिशत किसान सरकारी खरीद से वंचित रह गए और जरूरत के लिए उन्हें आढ़तियों को कम दाम पर धान बेचना पड़ा। सोमवार को तहसीलदार आदेश कुमार ने बैनर लगवाए और बुधवार को एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र ने निरीक्षण किया, फिर भी खरीद शुरू नहीं हो सकी। मंडी सचिव शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 12 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन मानक के अनुसार धान नहीं आने से खरीद नहीं हो रही है।मिर्जापुर के अतरी निजामपुर, सिंघा यूसुफपुर और चौरा बागरखेत केंद्रों पर बुधवार को ताले लटके मिले। एसडीएम आशुतोष कुमार सिंह ने जांच कराकर लापरवाही मिलने पर प्रभारियों को बदलने की बात कही।35 नए केंद्र स्वीकृत, अब 223 पर होगी धान खरीदशाहजहांपुर। किसानों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने 35 नए धान क्रय केंद्र स्वीकृत किए हैं। अब जिले में कुल 223 केंद्र हो गए हैं। इनमें सदर तहसील में 50, पुवायां में 75, तिलहर में 53, जलालाबाद में 35 और कलान में 10 केंद्र शामिल हैं। एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र ने किसानों से 17 प्रतिशत तक नमी वाला धान सुखाकर केंद्रों पर लाने की अपील की है।