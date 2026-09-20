फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Officials must contact complainants and ensure their problems are resolved: DM

शिकायतकर्ता से संपर्क कर समस्याओं का समाधान कराएं अधिकारी : डीएम

Sun, 20 Sep 2026 12:41 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
Officials must contact complainants and ensure their problems are resolved: DM
जलालाबाद। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को समस्याओं का जमीनी स्तर पर निस्तारण कराने के लिए शिकायतकर्ताओं से सीधे संपर्क करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों से सबंधित 21 मामलों की सुनवाई कर एक प्रकरण का निस्तारण कराया।
विज्ञापन

डीएम ने कहा कि करीब 20 प्रतिशत ऐसी शिकायतें हैं, जिनके फरियादियों से अधिकारियों ने संपर्क नहीं किया। इस दौरान डीएम से अधिवक्ताओं ने मुलाकात कर तहसीलदार राघवेश मणि त्रिपाठी पर ऑफिस के बजाय अपने सरकारी आवास में रहकर शासकीय कार्य निपटाने का आरोप लगाया। डीएम ने समस्या खत्म कराने का आश्वासन दिया। हालांकि तहसीलदार ने आरोपों से इन्कार किया। समाधान दिवस में एसपी सौरभ दीक्षित, सीएमओ डॉ. विवेक मिश्रा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

इस दौरान मोहल्ला खेड़ा की सीमा पाठक ने बताया कि वह पति की जगह नौकरी पाने के लिए कई बार अधिकारियों से फरियाद कर चुकी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गुनाराज गांव के मोहम्मद दराज ने बताया कि वर्ष 2023 में आवास योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन स्वीकृत नहीं हुआ। कई बार अधिकारियों से फरियाद कर चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

000
एडीएम और विधायक ने सुनी समस्याएं
पुवायां। समाधान दिवस में एडीएम वित्त और राजस्व अरविंद कुमार, विधायक चेतराम, एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे, एसडीएम सदानंद सरोज, सीओ प्रवीण मलिक ने समस्याएं सुनी। लोकभारती संस्था के कार्यकर्ता लक्ष्मीकांत, प्रेमशंकर वाजपेयी आदि ने भैंसी नदी से अवैध खनन किए जाने की शिकायत समाधान दिवस में एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार से की। एडीएम ने लेखपाल, कानूनगो को कार्रवाई न होने पर निलंबन की चेतावनी दी। संवाद
----------
चार अधिकारी-कर्मचारी रहे अनुपस्थित
तिलहर। तहसील परिसर की मीटिंग हॉल में शनिवार को एसडीएम आदित्य श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में आईं 29 में से सात शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। चार अधिकारियों-कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने पर उनकी रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी। संवाद

----------
डीएम ने एमआरएफ सेंटर का निरीक्षण किया
कलान। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सथरा धर्मपुर स्थित मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र के संचालन, कचरा निस्तारण और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डीएम ने सूखे और गीले कचरे के पृथक्कीकरण की प्रक्रिया देखी। साथ ही एकत्र सामग्री की गुणवत्ता और उसके पुनर्चक्रण की व्यवस्था भी परखी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed