Shahjahanpur News: वीडियो वायरल होने के मामले में नहीं दिया जवाब
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:38 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:38 AM IST
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शाहजहांपुर। पार्षदों का वीडियो वायरल होने के मामले में अब तक किसी पार्षद की ओर से भाजपा महानगर अध्यक्ष को जवाब नहीं दिया गया है। बुधवार को जारी नोटिस का शुक्रवार तक जवाब देना था।
हाथ में जल लेकर नगर निगम की आमदनी सभी 60 पार्षदों में बांटने की बात कहते मंगलवार को पार्षदों का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने नोटिस जारी किया था। अब तक किसी पार्षद ने इसका जवाब नहीं दिया है। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि शुक्रवार तक का समय दिया गया था। अब तक किसी का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। शनिवार को आगे की कार्रवाई पर निर्णय किया जाएगा। संवाद
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हाथ में जल लेकर नगर निगम की आमदनी सभी 60 पार्षदों में बांटने की बात कहते मंगलवार को पार्षदों का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने नोटिस जारी किया था। अब तक किसी पार्षद ने इसका जवाब नहीं दिया है। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि शुक्रवार तक का समय दिया गया था। अब तक किसी का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। शनिवार को आगे की कार्रवाई पर निर्णय किया जाएगा। संवाद
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