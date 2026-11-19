शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र के गांव सिउड़ी में सूखे कुएं से बरामद सिर कटे शव की पहचान को लेकर नया मोड़ आ गया है। बुधवार को दिल्ली से पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंची लापता विनोद की पत्नी पूजा और भाई नंदकिशोर ने जैकेट और पैरों के आधार पर शव की पहचान विनोद के रूप में की। हालांकि, पुलिस डीएनए जांच के बाद ही पहचान की पुष्टि करेगी।

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मंगलवार दोपहर गांव के सतीश के खेत में बने 30 फुट गहरे सूखे कुएं से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी। कुएं से सिर कटा शव और एक बैग बरामद हुआ था। बैग में कपड़ों के अलावा शीशा, कंघा, सिंदूर की डिब्बी, किताब, मोरपंख और विनोद पुत्र राजा शर्मा के नाम के आधार कार्ड की फोटोकॉपी मिली थी। परिजनों ने पहले फोटो देखकर पहचान करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बुधवार को शव देखने के बाद भाई ने पिछले साल दी गई जैकेट और पत्नी ने पैरों के आधार पर उसे विनोद बताया।पत्नी पूजा ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या कर शव कुएं में फेंकने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि डेढ़ साल पहले होली के समय दबंगों ने विनोद के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे। एक मामले में जेल जाने के बाद जमानत पर छूटने पर उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। इसी डर से विनोद करीब एक साल से घर से लापता थे। पूजा ने आरोप लगाया कि छह-सात महीने पहले आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट भी की थी। इसके बाद वह अपने छह बच्चों के साथ दिल्ली चली गई थीं।