Shahjahanpur News: डॉक्टर ओर मरीज नहीं मिले, रजिस्टर तक नहीं दिखा सका स्टाफ

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परिजनों के अनुसार, आठ सितंबर को प्रसव के लिए जूली को चरक अस्पताल लाने पर डाॅ. केपी गुप्ता ने ऑपरेशन किया था। पुत्र के जन्म के अगले दिन जूली की हालत बिगड़ी। बरेली ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण हार्ट अटैक आया था। मामले में अस्पताल संचालक डॉ. फिरोज और डॉ.केपी गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।सोमवार को एसडीएम, सीओ और सीएचसी अधीक्षक डॉ. नरेंद्रपाल ने पुलिस टीम के साथ अस्पताल में जांच की। अस्पताल में कोई भी रोगी भर्ती नहीं मिला। डॉक्टर भी उपस्थित नहीं थे। एसडीएम ने स्टाफ से डॉक्टरों का उपस्थिति रजिस्टर दिखाने के लिए कहा तो रजिस्टर नहीं मिला। अस्पताल के बोर्ड पर लिखे डॉक्टरों के नाम देखकर उनकी उपस्थिति के बारे में जानकारी की गई, लेकिन सही जवाब नहीं मिला। ओटी में व्यवस्थाएं सही पाई गईं।मीडियाकर्मियों व भाकियू का प्रदर्शनमामले में नामजद डॉ. केपी गुप्ता की मीडियाकर्मियों पर अभद्र टिप्पणी के मामले में पुवायां के राजीव चौक पर मीडियाकर्मियों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम और सीओ को दिया। भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया। ज्ञापन में टिप्पणी के मामले में कार्रवाई करने समेत कई मांगें उठाई गईं।चरक अस्पताल के निरीक्षण में डाॅक्टर और रोगी नहीं मिले। उपस्थिति रजिस्टर भी नहीं मिला। मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी।-सदानंद सरोज, एसडीएम पुवायां