Shahjahanpur News: ननिहाल जा रहे बाइक सवार युवक की पशु से टकराकर मौत

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परिजनों ने बताया कि युवक मिर्जापुर के हरसीपुर गांव स्थित अपनी ननिहाल जा रहा था, लेकिन कलान व मिर्जापुर थाना क्षेत्र की सीमा पर हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली। हादसे के बाद उसे अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन सिर की गंभीर चोट की वजह से उनकी जान नहीं बच सकी। वह तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था।शव को देख माता-पिता भाई-बहनों का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया। वहीं, पशुओं को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आए दिन पशुओं की वजह से हादसे में लोगों की जान जा रही है। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। संवाद