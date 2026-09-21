Shahjahanpur News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:37 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:37 AM IST
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निगोही (शाहजहांपुर)। पीलीभीत जिले के थाना करेली के गांव गुरगवां निवासी देशपाल (40) की बाइक में अज्ञात वाहन से टक्कर लग गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर सीएचसी में लाया गया। जहां डाॅक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार, देशपाल किसी काम से रिश्तेदारी में आए थे। शाम को वह बाइक से लौट रहे थे। रास्ते में निगोही-बिलसंडा मार्ग पर भटियुरा पृथ्वीपुर के पास अज्ञात वाहन से टक्कर लग गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद सीएचसी में दम तोड़ दिया। उनकी मौत पर पत्नी रेशमा देवी, बेटा अर्जुन, करन और बेटी पायल बिलख पड़ी। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर आने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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पुलिस के अनुसार, देशपाल किसी काम से रिश्तेदारी में आए थे। शाम को वह बाइक से लौट रहे थे। रास्ते में निगोही-बिलसंडा मार्ग पर भटियुरा पृथ्वीपुर के पास अज्ञात वाहन से टक्कर लग गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद सीएचसी में दम तोड़ दिया। उनकी मौत पर पत्नी रेशमा देवी, बेटा अर्जुन, करन और बेटी पायल बिलख पड़ी। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर आने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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