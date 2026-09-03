Shahjahanpur News: आईटीआई में रोजगार मेले में 40 से अधिक अभ्यर्थियों को मिला प्रस्ताव पत्र
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:43 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:43 PM IST
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शाहजहांपुर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बृहस्पतिवार को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 40 से ज्यादा अभ्यर्थियों को प्रस्ताव पत्र दिया गया।
आईटीआई में आयोजित रोजगार मेले में महिंद्रा एंड महिंद्रा के हरिद्वार प्लांट, उत्तराखंड की ओर से विभिन्न पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए गए। इसमें 150 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया के बाद 40 से अधिक अभ्यर्थी सफल रहे। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से प्रस्ताव पत्र प्रदान किए गए। प्रधानाचार्य अरविंद कुमार की निगरानी में लगे मेले में टीसीपी सेल प्रभारी रविंद्र कुमार भी मौजूद रहे। संवाद
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आईटीआई में आयोजित रोजगार मेले में महिंद्रा एंड महिंद्रा के हरिद्वार प्लांट, उत्तराखंड की ओर से विभिन्न पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए गए। इसमें 150 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया के बाद 40 से अधिक अभ्यर्थी सफल रहे। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से प्रस्ताव पत्र प्रदान किए गए। प्रधानाचार्य अरविंद कुमार की निगरानी में लगे मेले में टीसीपी सेल प्रभारी रविंद्र कुमार भी मौजूद रहे। संवाद
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