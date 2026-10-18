Shahjahanpur News: मोबाइल की लत बच्चों की आंखों पर डाल रही असर

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राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन करीब दो हजार मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं। इनमें नेत्र रोग विभाग में 100 से अधिक मरीज अपनी आंखों की समस्याओं को लेकर परामर्श लेते हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अमित सूद के मुताबिक, रोजाना 14 साल से कम उम्र के 10 से 15 बच्चे उपचार के लिए आते हैं।मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर लगातार नजर बनाए रखने से बच्चों की पलकें झपकने की दर कम हो जाती है। इससे आंखों की सतह पर नमी बनाए रखने वाली आंसुओं की परत प्रभावित हो सकती है। परिणामस्वरूप आंखों में सूखापन, लालिमा और चुभन के साथ सिरदर्द की समस्या भी हो सकती है।उन्होंने बताया कि कम उम्र में स्क्रीन का अधिक इस्तेमाल आंखों पर तनाव बढ़ा सकता है। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों की दिनचर्या और मोबाइल के इस्तेमाल पर ध्यान देने की जरूरत है।ऐसे करें बचाव- बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप का अनावश्यक इस्तेमाल न करने दें।- 20 मिनट तक स्क्रीन देखने के बाद 20 सेकंड तक 20 फुट दूर देखें।- मोबाइल को आंखों से उचित दूरी पर रखें और अंधेरे में स्क्रीन देखने से बचें।- बच्चों को बाहर खेलने और प्राकृतिक रोशनी में समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करें।- आंखों में लगातार जलन, लालिमा, धुंधलापन या दर्द होने पर डॉक्टर से परामर्श लें।