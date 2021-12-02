Shahjahanpur News: सहारनपुर में मस्जिद को ध्वस्त करने के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन

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पदाधिकारियों ने कहा कि संविधान में विश्वास रखने वाले नागरिक इस घटना से दुखी और आहत हैं। उनका कहना है कि मस्जिद कलक्ट्रेट भवन के निर्माण से पहले की है। ज्ञापन में पूरे मामले की हाईकोर्ट के न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और ध्वस्त मस्जिद का उसी स्थान पर वक्फ बोर्ड की निगरानी में पुनर्निर्माण कराने की मांग की गई।ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष नासिर खान, जीशान सकलैनी, आरिफ खां, जाने आलम, कलीम अहमद, मोहम्मद आमिर, मुस्तकीम, कामरान खान, मोहम्मद आशिक आदि मौजूद रहे। संवाद