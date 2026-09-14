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Shahjahanpur News: एमडी क्लब ने सिंधौली वॉरियर्स की टीम को तीन विकेट से हराया

Mon, 14 Sep 2026 12:50 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:50 AM IST
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MD Club defeated the Sindhauli Warriors team by three wickets.
शाहजहांपुर। कैंट स्थित मैदान पर रविवार को खेले गए क्रिकेट मैच में एमडी क्लब ने सिंधौली वॉरियर्स की टीम को तीन विकेट से हरा दिया। विजेता टीम के खिलाड़ियों ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल की।
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सिंधौली वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में नौ विकेट खोकर 113 रन बनाए। शिवम ने 43 रन की पारी खेली। एमडी क्लब के मोईन ने चार विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमडी क्लब की टीम ने 13.1 ओवर में सात विकेट खोकर 114 रन बनाकर मैच जीत लिया। फैजी ने 24, फिरोज खान ने 33 और इमरान ने 21 रन बनाए। फिरोज खान ने शानदार बल्लेबाजी कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। सिंधौली वॉरियर्स की ओर से हैरी और ब्रह्मा ने दो-दो विकेट लिए। संवाद
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