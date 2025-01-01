Shahjahanpur News: मौलाना आजाद ने शिक्षा के क्षेत्र में दिया अभूतपूर्व योगदान

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अल्पसंख्यक कांग्रेस की ओर से हुए कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस बीच कांग्रेस जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने कहा कि मौलाना आजाद ने सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। वह एक अच्छे लेखक, इस्लामी विद्वान, कवि भी थे। पूर्व महानगर अध्यक्ष पवन सिंह, फरीद अली खान, जिलाध्यक्ष सईद अंसारी, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रफी उल हसन आदि मौजूद रहे। संवाद

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शाहजहांपुर। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर बुधवार शाम टाउनहॉल स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम हुआ।