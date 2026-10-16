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Shahjahanpur News: सड़क हादसे में घायल राजमिस्त्री की इलाज के दौरान मौत

Fri, 16 Oct 2026 02:11 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:11 AM IST
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Mason injured in road accident dies during treatment
खुटार। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल गांव लक्ष्मीपुर निवासी सुखविंदर सिंह (38) की इलाज के दौरान निजी मेडिकल कॉलेज में बृहस्पतिवार को मौत हो गई। सुखविंदर सिंह राजमिस्त्री का काम करते थे।
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11 अक्तूबर को बाइक से वह गांव रामपुर कलां में घरेलू सामान खरीदने गए थे। चमराबोझी मोड़ के पास उनकी बाइक में अज्ञात वाहन से टक्कर लग गई। उनकी मौत से पिता गुरदीप सिंह, पत्नी कुलविंदर कौर, पुत्री मनरूप कौर, निमरत कौर का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर वाहन चालक की तलाश की जाएगी। संवाद
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