Shahjahanpur News: दहेज के लिए विवाहिता को पीटा, तेजाब डालकर चेहरा बिगाड़ने की धमकी दी

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मीना ने बताया कि उनकी शादी 29 अप्रैल 2026 को परौर थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी निवासी निर्दोष सिंह के साथ हुई थी। ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। पति निर्दोष सिंह, ससुर राकेश, सास सविता, ननद रूबी व बिटाना ने कम दहेज का ताना देते हुए पांच लाख रुपये नकद और एक बाइक की मांग की। मना करने पर मारपीट की गई।आरोप है कि तेजाब डालकर चेहरा बिगाड़ने और दूसरी शादी कर लेने की धमकी दी। साथ ही कई बार विद्युत का करंट भी लगाया गया। मांग पूरी न होने पर आठ अगस्त को ससुराल वालों ने पिटाई की और उसे मायके में छोड़ गए। फोन का जवाब नहीं दिया और पंचायत में समझौता करने से इन्कार कर दिया।सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की गई है। तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।