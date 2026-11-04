Shahjahanpur News: बादल छाए रहने के आसार

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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस तरह अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री की गिरावट हुई। संवाद

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शाहजहांपुर। पछुआ हवा के असर से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है, जबकि अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वायुदाब में गिरावट के चलते बुधवार को बादल छाए रहने के आसार हैं। साथ ही तापमान में भी गिरावट हो सकती है।