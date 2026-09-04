Shahjahanpur News: गिरफ्तारी की मांग को लेकर वकीलों ने पुलिस कार्यालय के सामने लगाया जाम
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:03 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:03 AM IST
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शाहजहांपुर। खुदागंज के मझिला गांव निवासी और जागरण पार्टी संचालक सुधीर सिंह (30) की मौत के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों व अधिवक्ताओं ने एसपी कार्यालय के बाहर जाम लगा दिया। एसपी के कार्रवाई के आश्वासन पर लोग शांत हुए।
सुधीर सिंह 30 अगस्त को अपने एक मित्र के यहां गांव चरखौला गए थे। बाद में वह रास्ते पर घायल मिले थे। उनकी मौत होने पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए बबलू, ओमपाल व शिवशंकर पर एफआईआर दर्ज कराई थी। बृहस्पतिवार को एसपी ऑफिस पहुंचे परिजनों ने खुदागंज थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मौर्य पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया।
परिजनों का कहना था कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। एसपी ग्रामीण भंवरे दीक्षा अरुण ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सुधीर के अधिवक्ता भाई अवनीश कुमार सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश अवस्थी और परिजनों के साथ दोबारा एसपी आफिस पहुंचे। गेट पर नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। इस दौरान सीओ इशिका सिंह भी मौजूद रहीं। संवाद
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बार एसोसिएशन के महासचिव नंद किशोर अवस्थी ने एसपी सौरभ दीक्षित से मोबाइल पर बात की। एसपी के कार्रवाई के आश्वासन पर लोग लौट गए। एसपी ग्रामीण ने बताया कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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सुधीर सिंह 30 अगस्त को अपने एक मित्र के यहां गांव चरखौला गए थे। बाद में वह रास्ते पर घायल मिले थे। उनकी मौत होने पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए बबलू, ओमपाल व शिवशंकर पर एफआईआर दर्ज कराई थी। बृहस्पतिवार को एसपी ऑफिस पहुंचे परिजनों ने खुदागंज थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मौर्य पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया।
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परिजनों का कहना था कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। एसपी ग्रामीण भंवरे दीक्षा अरुण ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सुधीर के अधिवक्ता भाई अवनीश कुमार सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश अवस्थी और परिजनों के साथ दोबारा एसपी आफिस पहुंचे। गेट पर नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। इस दौरान सीओ इशिका सिंह भी मौजूद रहीं। संवाद
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बार एसोसिएशन के महासचिव नंद किशोर अवस्थी ने एसपी सौरभ दीक्षित से मोबाइल पर बात की। एसपी के कार्रवाई के आश्वासन पर लोग लौट गए। एसपी ग्रामीण ने बताया कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।