Shahjahanpur News: गिरफ्तारी की मांग को लेकर वकीलों ने पुलिस कार्यालय के सामने लगाया जाम

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सुधीर सिंह 30 अगस्त को अपने एक मित्र के यहां गांव चरखौला गए थे। बाद में वह रास्ते पर घायल मिले थे। उनकी मौत होने पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए बबलू, ओमपाल व शिवशंकर पर एफआईआर दर्ज कराई थी। बृहस्पतिवार को एसपी ऑफिस पहुंचे परिजनों ने खुदागंज थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मौर्य पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया।परिजनों का कहना था कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। एसपी ग्रामीण भंवरे दीक्षा अरुण ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सुधीर के अधिवक्ता भाई अवनीश कुमार सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश अवस्थी और परिजनों के साथ दोबारा एसपी आफिस पहुंचे। गेट पर नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। इस दौरान सीओ इशिका सिंह भी मौजूद रहीं। संवादबार एसोसिएशन के महासचिव नंद किशोर अवस्थी ने एसपी सौरभ दीक्षित से मोबाइल पर बात की। एसपी के कार्रवाई के आश्वासन पर लोग लौट गए। एसपी ग्रामीण ने बताया कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।