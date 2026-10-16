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Shahjahanpur News: स्टोरी राइटिंग में लाइबा प्रथम, तेजस्व दूसरे स्थान पर

Fri, 16 Oct 2026 02:22 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:22 AM IST
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Laiba first, Tejasvi second in story writing
शाहजहांपुर। स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की ओर से विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा, कल्पनाशीलता और लेखन कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्टोरी राइटिंग प्रतियोगिता कराई गई। बीए और एमए अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थियों ने मौलिक कहानियां लिखकर प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता में लाइबा रिजवान प्रथम, तेजस्व कुमार सोनी द्वितीय रहीं। संध्या केवट तृतीय रहीं।
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शेफाली शर्मा, समीक्षा वर्मा और आकांक्षा सिंह को सांत्वना पुरस्कार मिला। निर्णायक मंडल में नीलू कुमार, डॉ. बरखा सक्सेना और रचना शुक्ला रहीं। कुलपति प्रो. पीबी सिंह ने कहा कि साहित्य से विद्यार्थियों की कल्पनाशक्ति, संवेदनशीलता और स्वतंत्र चिंतन निखरता है। विभागाध्यक्ष प्रो. शालीन कुमार सिंह, आयोजक डॉ. अरुण कुमार यादव ने विद्यार्थियों को रचनात्मक लेखन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। संवाद
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