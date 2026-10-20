Shahjahanpur News: कौशिकी गुप्ता चुनी गईं डांडिया क्वीन

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पुवायां। अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की अध्यक्ष दीपांजली गुप्ता ने नवरात्र पर डिस्को डांडिया बीट्स का आयोजन किया। इस दौरान कौशिकी गुप्ता को डांडिया क्वीन चुना गया। मुख्य अतिथि डॉ. शालिनी गुप्ता और नीति गुप्ता के नेतृत्व में महिलाओं ने कार्यक्रम में उत्साह, उमंग से भाग लेकर आपसी प्रेम, एकता की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गरबा, डांडिया, डांस में कई महिलाओं ने भाग लिया। डांडिया क्वीन चुनी गईं कौशिकी गुप्ता को उपहार देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में शिवानी गुप्ता, रुचि अग्रवाल, हर्षी अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान देविना गुप्ता, किरन गुप्ता, मीना गुप्ता, शशी गुप्ता, सुषमा बंसल, गोल्डी बंसल, राधा गुप्ता, संध्या सिंह, रोली गुप्ता, संगीता शर्मा, पूनम पांडे सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। संवाद