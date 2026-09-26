Shahjahanpur News: बंगाल की ए डिविजन लीग में खेलेंगे कटरा के अनुज प्रताप
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:53 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:53 PM IST
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शाहजहांपुर। कटरा के युवा क्रिकेटर अनुज प्रताप सिंह का चयन बंगाल की ए डिविजन क्रिकेट लीग के लिए हुआ है। वह लीग में टाउन क्लब की ओर से बल्लेबाज के तौर पर खेलते नजर आएंगे। लीग का आयोजन नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है। चयन की खबर से अनुज के परिवार और क्रिकेट प्रेमियों में हर्ष है।
अनुज ने क्रिकेट का सफर गुर्जर क्रिकेट अकादमी से शुरू किया। अब तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में करीब 40 शतक लगाने का दावा किया गया है। उनके प्रदर्शन को देखते हुए बंगाल की ए डिविजन लीग में खेलने का अवसर मिला है।
अनुज के चयन को उनके क्रिकेट करियर में महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। बंगाल की ए डिविजन लीग में खेलने वाले क्रिकेटरों को आगे बढ़ने के लिए अच्छा मंच मिलता है। अकादमी के कोच अभय सिंह गुर्जर ने बताया कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी इस लीग में खेल चुके हैं। ऐसे में अनुज के लिए यह प्रतियोगिता अपनी बल्लेबाजी को बड़े स्तर पर साबित करने का मौका होगी।
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अनुज ने क्रिकेट का सफर गुर्जर क्रिकेट अकादमी से शुरू किया। अब तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में करीब 40 शतक लगाने का दावा किया गया है। उनके प्रदर्शन को देखते हुए बंगाल की ए डिविजन लीग में खेलने का अवसर मिला है।
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अनुज के चयन को उनके क्रिकेट करियर में महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। बंगाल की ए डिविजन लीग में खेलने वाले क्रिकेटरों को आगे बढ़ने के लिए अच्छा मंच मिलता है। अकादमी के कोच अभय सिंह गुर्जर ने बताया कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी इस लीग में खेल चुके हैं। ऐसे में अनुज के लिए यह प्रतियोगिता अपनी बल्लेबाजी को बड़े स्तर पर साबित करने का मौका होगी।
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