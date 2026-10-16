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जूनियर बालिका कबड्डी : सात खिलाड़ियों का चयन

Fri, 16 Oct 2026 02:24 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:24 AM IST
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Junior Girls' Kabaddi: Seven players selected
हथौड़ा​ स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करतीं ​खिलाड़ी। संवाद - फोटो : विभाग
शाहजहांपुर। जिला खेल कार्यालय की ओर से प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल हथौड़ा स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ट्रायल के आधार पर सात खिलाड़ियों का चयन मंडल स्तर के लिए किया गया।
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जिला क्रीड़ा अधिकारी एसपी बामनिया ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों में अनुष्का सिंह, प्राची, मानसी, कुंती राठौर, शीतल, सदफ और आलिया शामिल हैं। संवाद
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