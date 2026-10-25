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Shahjahanpur News: जनराज्य फ्रंट ने कलक्ट्रेट तक निकाली पैदल यात्रा

Sun, 25 Oct 2026 01:26 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:26 AM IST
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Janrajya Front held a march to the Collectorate.
कलक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट रजनीकांत को ज्ञापन देते जनराज्य फ्रंट इंडिया के पदाधिकारी। संवाद
शाहजहांपुर। नगर निगम की कार्यशैली समेत विभिन्न समस्याओं के विरोध में जनराज्य फ्रंट इंडिया ने चौक से कलक्ट्रेट तक पैदल यात्रा निकाली। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट रजनीकांत को सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
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ज्ञापन में नगर विधानसभा क्षेत्र की जर्जर और गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत, अधूरी सीवर लाइन पूरी कराने, खराब प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराने और सीवर व सड़क निर्माण कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से कराने की मांग की गई। इसके अलावा जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने में अनियमितता दूर करने, स्थानीय औद्योगिक परियोजनाओं में शहर के लोगों को 75 प्रतिशत रोजगार देने, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र की स्थापना और यातायात व्यवस्था में सुधार की मांग भी उठाई गई।
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इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय मीरा पांडेय, जिलाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार मिश्रा, महासचिव मो. जरार खां, विवेक मिश्रा, मुकेश यादव, अजीत यादव और दीपक वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
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