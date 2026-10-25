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Shahjahanpur News: बदलते मौसम में बढ़े खांसी-जुकाम और बुखार के मरीज

Sun, 25 Oct 2026 02:00 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:00 AM IST
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Increase in patients with cough, cold, and fever due to changing weather
राजकीय मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मेडिसिन कक्ष के बाहर लगी मरीजों की लंबी लाइन। संवाद
शाहजहांपुर। सुबह-शाम ठंड और दिन में तापमान में बदलाव के साथ मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज समेत सीएचसी-पीएचसी में खांसी-जुकाम, बुखार और बदन दर्द के मरीज बढ़े हैं। शनिवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज में 1688 मरीजों की ओपीडी हुई। मरीजों की संख्या बढ़ने से पर्चा बनवाने, डॉक्टर को दिखाने और दवा लेने के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। कई मरीज थककर फर्श पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे।
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मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को 1793, बृहस्पतिवार को 1706, बुधवार को 1762 और मंगलवार को 1058 मरीजों की ओपीडी हुई थी। फिजिशियन डॉ. एलएल अग्रवाल ने बताया कि मौसम में नमी और तापमान में अचानक बदलाव से लोग मौसमी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। बच्चे और बुजुर्गों की प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। लक्षण दिखने पर खुद दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लें। शुद्ध पानी पिएं, बासी भोजन से बचें और मच्छरों से बचाव करें। घर के आसपास जलभराव न होने दें।
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