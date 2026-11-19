मोनिश का आरोप है कि 13 नवंबर को इमाम ने निकाह पढ़ाने से इन्कार कर दिया। उन्होंने बताया कि इमाम ने परीक्षा देने जाने की बात कही, लेकिन उनके मुताबिक वह कहीं नहीं गए और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को निकाह पढ़ाने के लिए भेजा। इसके बाद उन्होंने अपने परिचित इमाम शफीक खान से संपर्क किया, जिन्होंने निकाह पढ़ाया।



मोनिश का आरोप है कि इमाम ने लोगों से कहा कि उनका परिवार हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करता है और ऐसे शब्दों व विचारों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें इस्लाम में हराम माना जाता है। उन्होंने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।



इमाम बोले- पिता की तबीयत खराब होने के कारण नहीं पहुंच पाए

इमाम मोहम्मद सुरफान रजा कादिरी ने आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया। उनका कहना है कि उनके वालिद की तबीयत खराब थी, जिसके चलते उन्हें गांव जाना पड़ा था। इसी मजबूरी के कारण उन्होंने दस दिन पहले ही निकाह पढ़ाने से इन्कार कर दिया था। उन्होंने कहा कि शरीयत के अनुसार मुल्क से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है।