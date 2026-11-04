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Shahjahanpur News: विरोधी पक्ष को फंसाने के लिए खुद को मारी थी गोली

Wed, 04 Nov 2026 01:41 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:41 AM IST
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He shot himself to frame the opposing side.
मदनापुर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी रवींद्र सिंह व राहुल। स्रोत: पुलिस
शाहजहांपुर। मुकदमेबाजी के चलते विरोधी पक्ष को फंसाने के लिए वादी रवींद्र सिंह ने खुद ही अपने पैर में गोली मारी थी। मदनापुर पुलिस ने साजिश का खुलासा करते हुए रवींद्र और उसके साथी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है।
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सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि एक नवंबर को रवींद्र ने नीरज मौर्या और सुनील पर गोली मारने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि पत्नी से विवाद के बाद शराब के नशे में रवींद्र ने खुद को गोली मारी और राहुल के साथ तमंचा छिपा दिया। इसके बाद पूर्व की मुकदमेबाजी के चलते नीरज और सुनील के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। संवाद
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