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शाहजहांपुर: खड़ंजा स्वीकृत, फिर भी सड़क बदहाल, 'जेन अल्फा' ने किया प्रदर्शन, जल्द निर्माण कराने की मांग

Thu, 10 Sep 2026 01:23 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 10 Sep 2026 01:23 PM IST
सार

शाहजहांपुर जिले के कपसेड़ा गांव में कॉलेज तक जाने वाली सड़क खस्ताहाल होने से विद्यार्थियों ने बृहस्पतिवार को धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला प्रशासन से सड़क का निर्माण जल्द कराने की मांग की है। 

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Gen Alpha students staged a protest for road construction in Shahjahanpur
विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शाहजहांपुर की तहसील सदर के ददरौल ब्लॉक क्षेत्र के गांव कपसेड़ा स्थित श्रीमती संसारवती मेमोरियल इंटर कॉलेज से पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक जाने वाली सड़क खस्ताहाल होने से छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण के लिए खड़ंजा स्वीकृत होने के बावजूद काम शुरू न होने से नाराज विद्यार्थियों ने बृहस्पतिवार को कॉलेज गेट के बाहर धरना-प्रदर्शन कर सड़क का निर्माण तत्काल कराने की मांग की।

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कॉलेज के प्रधानाचार्य ने डीएम को पत्र भेजकर बताया कि हाईवे स्थित नहर से देवता मंदिर होते हुए श्रीमती संसारवती मेमोरियल इंटर कॉलेज से पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक जाने वाली सड़क लंबे समय से खराब है। सड़क निर्माण के लिए खड़ंजा स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।
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बुधवार को कॉलेज के तमाम छात्र-छात्राएं कॉलेज गेट के बाहर एकत्र हुए और धरने पर बैठ गए। विद्यार्थियों ने कहा कि सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और ऊबड़-खाबड़ रास्ता होने के कारण स्कूल आने-जाने में काफी दिक्कत होती है। बरसात में समस्या और बढ़ गई है। खराब रास्ते के कारण आए दिन छात्र-छात्राएं फिसलकर गिर जाते हैं और चोटिल हो रहे हैं।

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Gen Alpha students staged a protest for road construction in Shahjahanpur
खस्ताहाल सड़क - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जल्द निर्माण कराने की मांग 
विद्यार्थियों ने प्रशासन से मांग की कि जब सड़क निर्माण के लिए खड़ंजा स्वीकृत हो चुका है तो काम में देरी न की जाए। स्वीकृत कार्य जल्द शुरू कराकर सड़क को आवागमन योग्य बनाया जाए। कॉलेज प्रबंधन ने भी डीएम से संबंधित विभाग को तत्काल सड़क निर्माण कराने के निर्देश देने की मांग की है। 

ददरौल ब्लॉक के बीडीओ अमित सिंह ने बताया कि एडीओ आदेश मिश्रा को मौके पर भेजा गया है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं को सड़क निर्माण जल्द कराए जाने का आश्वासन दिया है। सड़क को परियोजना में शामिल करके जल्द ही निर्माण कराया जाएगा।

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