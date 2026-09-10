शाहजहांपुर: खड़ंजा स्वीकृत, फिर भी सड़क बदहाल, 'जेन अल्फा' ने किया प्रदर्शन, जल्द निर्माण कराने की मांग

शाहजहांपुर की तहसील सदर के ददरौल ब्लॉक क्षेत्र के गांव कपसेड़ा स्थित श्रीमती संसारवती मेमोरियल इंटर कॉलेज से पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक जाने वाली सड़क खस्ताहाल होने से छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण के लिए खड़ंजा स्वीकृत होने के बावजूद काम शुरू न होने से नाराज विद्यार्थियों ने बृहस्पतिवार को कॉलेज गेट के बाहर धरना-प्रदर्शन कर सड़क का निर्माण तत्काल कराने की मांग की।

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कॉलेज के प्रधानाचार्य ने डीएम को पत्र भेजकर बताया कि हाईवे स्थित नहर से देवता मंदिर होते हुए श्रीमती संसारवती मेमोरियल इंटर कॉलेज से पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक जाने वाली सड़क लंबे समय से खराब है। सड़क निर्माण के लिए खड़ंजा स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। विज्ञापन



बुधवार को कॉलेज के तमाम छात्र-छात्राएं कॉलेज गेट के बाहर एकत्र हुए और धरने पर बैठ गए। विद्यार्थियों ने कहा कि सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और ऊबड़-खाबड़ रास्ता होने के कारण स्कूल आने-जाने में काफी दिक्कत होती है। बरसात में समस्या और बढ़ गई है। खराब रास्ते के कारण आए दिन छात्र-छात्राएं फिसलकर गिर जाते हैं और चोटिल हो रहे हैं। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने डीएम को पत्र भेजकर बताया कि हाईवे स्थित नहर से देवता मंदिर होते हुए श्रीमती संसारवती मेमोरियल इंटर कॉलेज से पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक जाने वाली सड़क लंबे समय से खराब है। सड़क निर्माण के लिए खड़ंजा स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।बुधवार को कॉलेज के तमाम छात्र-छात्राएं कॉलेज गेट के बाहर एकत्र हुए और धरने पर बैठ गए। विद्यार्थियों ने कहा कि सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और ऊबड़-खाबड़ रास्ता होने के कारण स्कूल आने-जाने में काफी दिक्कत होती है। बरसात में समस्या और बढ़ गई है। खराब रास्ते के कारण आए दिन छात्र-छात्राएं फिसलकर गिर जाते हैं और चोटिल हो रहे हैं।

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