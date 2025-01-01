Shahjahanpur News: सपा व्यापार सभा का पूर्व जिलाध्यक्ष तमंचे के साथ गिरफ्तार

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सीओ शुभम वर्मा ने बताया पुलिस गश्त के दौरान युवक को संदिग्ध मानकर तलाशी ली गई। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने बताया कि ओम गुप्ता पूर्व में सपा व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष थे। घरेलू परिस्थितियों के कारण वह संगठन को समय नहीं दे पा रहे थे। संवाद

रोजा। थाना क्षेत्र के गांव अटसलिया ओवरब्रिज के पास से सपा व्यापार सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष ओम गुप्ता को तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।