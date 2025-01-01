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फुटबॉल : लीजेंड एफसी के सिर सजा विजेता का ताज

Wed, 11 Nov 2026 01:00 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:00 AM IST
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Football: Legend FC crowned champions
शाहजहांपुर में ओसीएफ मैदान पर फुटबाल की विजेता टीम को ट्रॉफी देते अवधेश दी​क्षित। संवाद
शाहजहांपुर। जिला फुटबॉल संघ की ओर से आयोजित दीपावली कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में लीजेंड एफसी ने खिताब अपने नाम कर लिया। विजेताओं को शील्ड देकर सम्मानित किया गया।
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ओसीएफ के रामलीला मैदान पर हुआ पहला सेमीफाइनल प्रिंस क्लब बी और यूजीएफसी के बीच खेला गया। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। मैच के अंतिम क्षणों में रिशु ने शानदार गोल कर यूजीएफसी को 1-0 से जीत दिलाई।
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दूसरा सेमीफाइनल लीजेंड एफसी और प्रिंस क्लब ए के बीच हुआ। दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं हुआ। अंतिम क्षणों में विशाल ने गोल कर लीजेंड एफसी को 1-0 से जीत दिलाकर फाइनल में पहुंचाया।
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फाइनल मुकाबले में लीजेंड एफसी ने यूजीएफसी को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। शिवम राणा ने दो गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि सुमित सक्सेना टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर रहे।

विजेता टीम को छावनी परिषद के नामित सदस्य अवधेश कुमार दीक्षित ने शील्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष गजेंद्र गंगवार, महासचिव दिलीप शर्मा, कौशल किशोर सक्सेना, सत्यपाल शर्मा, आदित्य गंगवार आदि मौजूद रहे।
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