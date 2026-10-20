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Shahjahanpur News: शोभायात्रा में देवी स्वरूपों पर पुष्पवर्षा

Tue, 20 Oct 2026 01:13 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:13 AM IST
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Flowers were showered on the goddesses in the procession.
पुवायां में निकली शोभायात्रा में देवी के प्रतिरूप। संवाद
पुवायां। महामाई के दरबार से जागरण के लिए आई पवित्र जोत के साथ सोमवार को नगर में शोभायात्रा निकाली गई। मंगलवार को जोत को विदाई दी जाएगी।
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मां ज्वाला जी जागरण सेवा समिति की ओर से 16 अक्तूबर की रात देवी जागरण का आयोजन किया गया था। हर साल की तरह इस बार भी जागरण के लिए मां ज्वाला जी और बालाजी धाम से पावन जोत और माता वैष्णो देवी से पवित्र अमृत कलश लाया गया था। भजन गायक छप्पन इंदौरी और अन्य गायकों ने माता का जागरण किया था। नवरात्र भर जोत और अमृत कलश को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखा गया था।

सोमवार को हवन के बाद शोभायात्रा का आयोजन किया गया। डीजे और बैंडबाजों के साथ शोभायात्रा जागरण स्थल से होती हुई नगर के कई प्रमुख मार्गों से निकाली गई। नगरवासियों ने कई स्थानों पर जोत और देवी के प्रतिरूपों पर पुष्पवर्षा कर और मत्था टेककर पुण्यलाभ अर्जित किया।
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