Shahjahanpur News: किराना दुकान, गोदाम और मकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख

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अंसार अहमद ने थाने में तहरीर देकर बताया कि रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे उन्होंने बाजार मार्ग स्थित अपनी दुकान और गोदाम बंद कर दिए थे। रात करीब डेढ़ बजे वह परिवार के साथ मकान में सो रहे थे। इसी दौरान दुकान से आग की लपटें और धुआं उठने लगा।मोहल्ले के लोगों ने उन्हें जगाया और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने सुबह आग पर काबू पाया। आग से दुकान में रखा किराने का सामान, फर्नीचर और नकदी जल गई। गोदाम व मकान में रखा अनाज, तेल, सरसों का तेल, ब्रेड और घरेलू सामान भी जल गया।व्यापारी के मुताबिक, बेटी की शादी के लिए रखा फर्नीचर भी आग की चपेट में आ गया। दमकल कर्मियों के अनुसार, आग लगने की सूचना आने पर गाड़ी लेकर घासमंडी से तिराहा के पास से गुजरे। वहां से गाड़ी निकल नहीं पाई। इसके चलते कटरा खुदागंज मार्ग से मोहल्ला मुगलान आतिशबाजान होकर जाने में 45 मिनट का समय लग गया। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।घर में अचानक लगी आग से लाखों रुपये का गेहूं, धान, लकड़ी जलीखुदागंज। ग्राम दतेली में दीपावली की रात में अचानक कमरे में आग लगने से गेहूं, धान, लकड़ी व कपड़े जल गए। पीड़ित अरविंद राठौर ने बताया कि दीपावली की पूजा करने के बाद पूरे घर में दीपक जलाए। कुछ देर के बाद घर में धुआं निकलता देखा। मकान के पीछे वाले कमरे की बिजली काट दी। बमुश्किल आग पर काबू पाया। संवादजलालाबाद में दो स्थानों पर लगी आगजलालाबाद के काकोरी शहीद इंटर कॉलेज में मोहल्ला सदुदल्लांज में झाड़ू की दुकान में आग लग गई। आग को लोगों ने बुझा लिया। इसी तरह चिचऊआ में रामकुमार कश्यप के पटाखे जलाने के दौरान घर में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। एफएसओ डॉ.बीएन पटेल ने बताया कि दोनों ही स्थानों पर गाड़ी को रवाना किया था, लेकिन रास्ते में आग बुझाए जाने की सूचना आने पर लौटना पड़ा।दीपक से सराफा दुकान में लगी आगभावलखेड़ा। गांव रौसर कोठी में रविवार को दीपक से ज्वेलर्स की दुकान में आग लग गई। दुकान के शटर के नीचे से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग से फर्नीचर जल गया। दुकान स्वामी बिल्लू ने बताया कि आग से करीब एक लाख का नुकसान हुआ है। संवाद