Shahjahanpur News: महिला पुलिस कर्मियों ने किया नुक्कड़ नाटक का मंचन

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गांव की चौपाल पर महिला पुलिस को अभिनय करते देख बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। जवानों ने अपने अभिनय से ग्रामीणों को घरेलू हिंसा, छेड़खानी, बाल विवाह और बेटियों की शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों के प्रति जागरूक किया। मंचन के जरिये बताया गया कि विषम परिस्थितियों में डरने या चुप रहने के बजाय कानूनी सहायता कैसे ली जाए।नाटक के दौरान बेटियों को आत्मनिर्भर बनने, उच्च शिक्षा हासिल करने और समाज में सिर उठाकर जीने के लिए प्रेरित किया गया। एसएसआई सकतावत सिंह, एसआई काजल सिंह, डाली चौहान आदि मौजूद रहे। संवाद