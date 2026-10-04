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Shahjahanpur News: झटके से कंबाइन से गिरे किसान की पहिये से कुचलकर मौत

Sun, 04 Oct 2026 12:41 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:41 AM IST
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Farmer crushed to death by wheel after falling abruptly from combine harvester.
महेंद्र कुमार का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन
बंडा। धान की कटाई के दौरान कंबाइन में अचानक झटका लगने से सीढ़ी पर खड़े गांव इंदलपुर निवासी महेंद्र कुमार (42) की नीचे गिरकर पहिये के नीचे आने से कुचलकर मौत हो गई। परिजन उन्हें बंडा सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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परिजनों के अनुसार, महेंद्र कुमार शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे खेत पर धान की कटाई करा रहे थे। वह कंबाइन पर चढ़ने वाली सीढ़ी पर खड़े थे। इसी दौरान अचानक कंबाइन में झटका लगा और वह नीचे गिर गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह कंबाइन के पहिये की चपेट में आ गए।
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हादसे के बाद परिजन उन्हें लेकर बंडा सीएचसी पहुंचे। चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव देखते ही मां सोमवती, पत्नी पूनम देवी, बेटे सौरव, अनीश और बेटी योगेंदरी देवी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
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परिजनों ने बताया कि महेंद्र के बड़े भाई रामखिलावन भी आठ अगस्त से लापता हैं। वह गोमती नदी किनारे भैंस चराने गए थे, जिसके बाद उनका पता नहीं चला। एक के बाद एक दो भाइयों से जुड़े हादसे और परेशानी से पिता रामेश्वर बेसुध हैं। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।

महेंद्र कुमार का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन

महेंद्र कुमार का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन

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