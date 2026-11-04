Shahjahanpur News: 22 दिन बाद भी कई केंद्रों पर नहीं हो सकी धान खरीद की शुरुआत

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कई केंद्रों पर धान खरीद शुरू न हो पाने का कारण हैंडलिंग ठेकेदारों के टेंडर अब तक न खुलना बताया जा रहा है। इस बार धान खरीद में व्यवस्था की गई है कि रोजाना सुबह क्रय केंद्र के दो श्रमिकों के अंगूठे मशीन में लगाए जाएंगे। इसके बाद क्रय केंद्र प्रभारी मशीन पर अपनी हाजिरी लगाएंगे और खरीद शुरू होगी।धान की बिक्री के बाद किसान और क्रय केंद्र प्रभारी का भी अंगूठा लगाया जाएगा। क्रय केंद्र पर खरीद शुरू होने के बाद हैंडलिंग ठेकेदार दो श्रमिकों का अंगूठा लगाकर उनका पंजीकरण करेगा। कुछ केंद्रों पर हैंडलिंग ठेकेदार ही तय नहीं हो सके हैं। इस कारण वहां खरीद शून्य है।एक तरफ कई केंद्रों पर खरीद शून्य है तो दूसरी ओर किसानों को धान बेचने के लिए धरने पर तक पर बैठना पड़ रहा है। किसान नेता भी खरीद की धीमी गति पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक जांच की जरूरत नहीं समझी गई है। क्रय केंद्रों पर शून्य खरीद को लेकर किसान भी सवाल उठा रहे हैं।यह है धान खरीद केंद्रों की स्थिति- आरएफसी के 37 केंद्र हैं। सरकारी पोर्टल के अनुसार 13 केंद्रों पर खरीद शून्य है।- एफसीआई के सात केंद्र हैं। इनमें दो पर धान खरीद शून्य है।- पीसीएफ के 55 केंद्रों में नौ पर धान खरीद शुरू नहीं हो सकी है।- नेफेड के 13 क्रय केंद्र हैं। कहीं भी धान खरीद शुरू नहीं हो सकी है।- यूपीसीयू के 58 क्रय केंद्र हैं। इनमें 13 पर धान खरीद शून्य है।- यूपीएसएस के 43 केंद्रों में 11 पर धान खरीद शुरू नहीं हो सकी है।- मंडी परिषद के सात क्रय केंद्रों में तीन पर खरीद शून्य है।जल्द सुचारु होंगी व्यवस्थाएं : डिप्टी आएमओडिप्टी आरएमओ राकेश मोहन पांडे ने बताया कि आरएफसी के 10 क्रय केंद्रों के टेंडर होने थे, जो हो चुके हैं। सभी को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। नेफेड के सभी 13 केंद्रों के टेंडर पांच नवंबर तक होने की उम्मीद है। इसके बाद धान खरीद शुरू हो जाएगी।उन्होंने बताया कि एफसीआई के सभी क्रय केंद्रों के टेंडर हो चुके हैं, लेकिन दो केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं होने की जानकारी कराई जाएगी। यूपीएसएस के चार क्रय केंद्रों के टेंडर आज खुले हैं। यूपीसीयू के चार टेंडर अभी खुलने हैं। कुछ केंद्रों पर ठेकेदारों के टेंडर होने के बाद भी खरीद शून्य है। इसके कारणों का पता कराकर वहां भी खरीद शुरू कराई जाएगी।