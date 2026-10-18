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Shahjahanpur News: पर्यावरण प्रेमियों ने नदियों के घाटों पर किया श्रमदान

Sun, 18 Oct 2026 10:44 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:44 PM IST
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Environmental enthusiasts engaged in voluntary labor at river ghats.
पुवायां में नदियों किनारे श्रमदान करते पर्यावरण प्रेमी। स्रोत: सूचना विभाग
शाहजहांपुर। जिला गंगा समिति की ओर विकास खंड पुवायां स्थित गोमती तट पर मस्तान घाट व मंदिर प्रांगण में नमामि गंगे के तहत विशेष अभियान का आयोजन किया गया। गोमती व भैंसी सेवकों के अलावा सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर स्वच्छता व श्रमदान कर घाट परिसर को स्वच्छ बनाया।
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घाट पर फैले कचरे, प्लास्टिक और गंदगी को हटाने के साथ पौधरोपण किया गया। परियोजना अधिकारी डाॅ. विनय कुमार सक्सेना ने गंगा व उसकी सहायक नदियों को निर्मल-अविरल बनाने की स्वच्छता की शपथ दिलाई। ग्राम प्रधान संजय त्रिपाठी ने कहा कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन रेखा है। सभी ने मस्तान घाट को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का संकल्प किया। लोकभारती के महानगर संयोजक आलोक मिश्रा, ग्राम प्रधान संजय त्रिपाठी, अधीर त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। संवाद
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