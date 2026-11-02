फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Entrust your care to me just once; I shall spend my entire life looking after you.

Shahjahanpur News: एक बार मुझको अपनी निगहबान सौंप दें, उम्र गुजार दूंगा तेरी देखभाल में

Mon, 02 Nov 2026 01:32 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Entrust your care to me just once; I shall spend my entire life looking after you.
शाहजहांपुर में गांधी भवन में काव्य पाठ करतीं हिमांशी बाबरा। संवाद
शाहजहांपुर। यूथेरा पोट्री की ओर से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व मुशायरे का आयोजन किया गया। इसमें कवियत्री हिमांशी बाबरा का शेर एक बार मुझको अपनी निगहबान सौंप दें, उम्र गुजार दूंगा तेरी देखभाल में...खूब सराहा गया।
विज्ञापन

गांधी भवन के सभागार में हुए आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि बरेली से आए डॉ.अनीस बेग व समाजसेवी संजय गुप्ता ने दीप जलाकर किया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर अज्म शाकिरी, तबरेज राना, हास्य-व्यंग्य के शायर पपलू मेरठी, नवीन नीर, हमजा बिलाल, नितिन कबीर, अनुज कपूर, शाहबाज तालिब आदि ने अपनी शायरी और कविताओं से खूब तालियां बटोरी।
विज्ञापन

आयोजन में इंजीनियर आमिर खान, तमन्ना अली, संयोजक इशरत सगीर, युवा शायर विकास सोनी ऋतुराज आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed