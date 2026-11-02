Shahjahanpur News: एक बार मुझको अपनी निगहबान सौंप दें, उम्र गुजार दूंगा तेरी देखभाल में
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:32 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:32 AM IST
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शाहजहांपुर। यूथेरा पोट्री की ओर से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व मुशायरे का आयोजन किया गया। इसमें कवियत्री हिमांशी बाबरा का शेर एक बार मुझको अपनी निगहबान सौंप दें, उम्र गुजार दूंगा तेरी देखभाल में...खूब सराहा गया।
गांधी भवन के सभागार में हुए आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि बरेली से आए डॉ.अनीस बेग व समाजसेवी संजय गुप्ता ने दीप जलाकर किया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर अज्म शाकिरी, तबरेज राना, हास्य-व्यंग्य के शायर पपलू मेरठी, नवीन नीर, हमजा बिलाल, नितिन कबीर, अनुज कपूर, शाहबाज तालिब आदि ने अपनी शायरी और कविताओं से खूब तालियां बटोरी।
आयोजन में इंजीनियर आमिर खान, तमन्ना अली, संयोजक इशरत सगीर, युवा शायर विकास सोनी ऋतुराज आदि मौजूद रहे। संवाद
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गांधी भवन के सभागार में हुए आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि बरेली से आए डॉ.अनीस बेग व समाजसेवी संजय गुप्ता ने दीप जलाकर किया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर अज्म शाकिरी, तबरेज राना, हास्य-व्यंग्य के शायर पपलू मेरठी, नवीन नीर, हमजा बिलाल, नितिन कबीर, अनुज कपूर, शाहबाज तालिब आदि ने अपनी शायरी और कविताओं से खूब तालियां बटोरी।
विज्ञापन
आयोजन में इंजीनियर आमिर खान, तमन्ना अली, संयोजक इशरत सगीर, युवा शायर विकास सोनी ऋतुराज आदि मौजूद रहे। संवाद