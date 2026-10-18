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Shahjahanpur News: फुटबॉल लीग में एकता क्लब और शांति एफसी ने दर्ज की जीत

Sun, 18 Oct 2026 10:40 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:40 PM IST
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Ekta Club and Shanti FC register wins in football league
शाहजहांपुर। जिला फुटबॉल संघ की ओर से आयोजित शाहजहांपुर फुटबॉल लीग के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।
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रविवार को कैंट फुटबॉल एकता क्लब ने शांति एफसी जूनियर को 5-1 से हराया। इसी तरह शांति एफसी ने होली एंजेल को 2-0 से शिकस्त दी। इसी तरह कैंट एकता क्लब जूनियर और कर्तव्य अकादमी की टीमें आमने-सामने आईं। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। मैच के अंतिम क्षणों में कर्तव्य अकादमी ने गोल दागकर 1-0 से जीत हासिल की।

जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गजेंद्र गंगवार, महासचिव दिलीप कुमार शर्मा, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रवि कुमार, उपाध्यक्ष गौरव अग्निहोत्री, मयूर खन्ना आदि का सहयोग रहा। संवाद
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