Shahjahanpur News: फुटबॉल लीग में एकता क्लब और शांति एफसी ने दर्ज की जीत

रविवार को कैंट फुटबॉल एकता क्लब ने शांति एफसी जूनियर को 5-1 से हराया। इसी तरह शांति एफसी ने होली एंजेल को 2-0 से शिकस्त दी। इसी तरह कैंट एकता क्लब जूनियर और कर्तव्य अकादमी की टीमें आमने-सामने आईं। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। मैच के अंतिम क्षणों में कर्तव्य अकादमी ने गोल दागकर 1-0 से जीत हासिल की।जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गजेंद्र गंगवार, महासचिव दिलीप कुमार शर्मा, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रवि कुमार, उपाध्यक्ष गौरव अग्निहोत्री, मयूर खन्ना आदि का सहयोग रहा। संवाद