Shahjahanpur News: औषधि निरीक्षकों का दवा प्रतिष्ठानों पर छापा, 11 नमूने लिए
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:28 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:28 AM IST
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तिलहर। मंडलायुक्त के निर्देश पर गठित औषधि निरीक्षकों की टीम ने मंगलवार को यहां आकर एक साथ कई मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। अपराह्न तीन बजे तक टीम ने आठ दवा प्रतिष्ठानों पर जाकर स्टॉक रजिस्टर से दवाओं का मिलान कराया और वहां से विभिन्न दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए उनके 11 नमूने सील किए।
यहां पहुंची टीम में बरेली के औषधि निरीक्षक राजेश कुमार, पीलीभीत की औषधि निरीक्षक उर्मिला वर्मा और बदायूं के औषधि निरीक्षक लवकुश प्रसाद शामिल रहे। सुबह करीब 11:30 बजे बिरियागंज में एक मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान दूसरा मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकान बंद कर मौके से जाने लगा।
इस पर टीम ने तत्काल उसकी दुकान खुलवाकर दवा का स्टॉक जांचा। इस बीच, अन्य कई स्थानों के मेडिकल स्टोर बंद करके उनके संचालक चले गए। औषधि निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि नमूनों को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा जाएगा। नमूनों की जांच रिपोर्ट में दवाओं में किसी प्रकार की कमी या मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दवा विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि जो मेडिकल स्टोर संचालक टीम के आने पर दुकानें बंद कर चले गए, उनके मेडिकल स्टोरों की बाद में आकस्मिक जांच की जाएगी।
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यहां पहुंची टीम में बरेली के औषधि निरीक्षक राजेश कुमार, पीलीभीत की औषधि निरीक्षक उर्मिला वर्मा और बदायूं के औषधि निरीक्षक लवकुश प्रसाद शामिल रहे। सुबह करीब 11:30 बजे बिरियागंज में एक मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान दूसरा मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकान बंद कर मौके से जाने लगा।
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इस पर टीम ने तत्काल उसकी दुकान खुलवाकर दवा का स्टॉक जांचा। इस बीच, अन्य कई स्थानों के मेडिकल स्टोर बंद करके उनके संचालक चले गए। औषधि निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि नमूनों को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा जाएगा। नमूनों की जांच रिपोर्ट में दवाओं में किसी प्रकार की कमी या मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दवा विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि जो मेडिकल स्टोर संचालक टीम के आने पर दुकानें बंद कर चले गए, उनके मेडिकल स्टोरों की बाद में आकस्मिक जांच की जाएगी।