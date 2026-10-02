Shahjahanpur News: डॉ.जाैहरी को किया सम्मानित

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शाहजहांपुर। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के रक्तकोष विभाग में आयोजित कार्यक्रम में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव डॉ.विजय जौहरी को सम्मानित किया गया। उन्हें रक्तदान और मानव सेवा के कार्याें के लिए सम्मानित किया गया। रक्तकोष विभागाध्यक्ष डॉ. जीतू राज, मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉ.एमपी गंगवार, सीएमएस डॉ.सरोज कुमार मौजूद रहे। संवाद