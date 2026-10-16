Shahjahanpur News: सपा कार्यालय में मनाई गई डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती

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सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि डॉ. कलाम ने वैज्ञानिक के रूप में देश को नई पहचान दिलाई। मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व विधायक राजेश यादव, पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा, रणंजय सिंह यादव, राम सूरत सिंह यादव और विजय सिंह आदि मौजूद रहे। संवादसोसायटी ने लैब के पायलट चरण की शुरुआत कीएआईटी ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एंड वेलफेयर सोसायटी ने कंप्यूटर लैब में कलाम एआई इनोवेशन लैब के पायलट चरण की शुरुआत की। इस बीच विकसित भारत के लिए एआई : कलाम के विजन से अपना पहला एआई मॉडल तक विषय पर कार्यशाला आयोजित की। आईटी विशेषज्ञ काजी मोहम्मद आमिर ने बताया कि डॉ. कलाम का जीवन साधारण परिस्थितियों से उठकर असाधारण उपलब्धियां हासिल करने की प्रेरणा देता है। हर्षिता ने शिक्षा, डिजिटल कौशल और नवाचार के महत्व पर जोर दिया।