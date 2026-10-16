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Shahjahanpur News: डॉ. अनुराग और प्रियंका अग्रवाल को मिला समाज अलंकरण सम्मान

Fri, 16 Oct 2026 02:15 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:15 AM IST
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Dr. Anurag and Priyanka Agrawal receive the 'Samaj Alankaran Samman' (Social Recognition Award)
केरूगंज ​स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित कार्यक्रम में उप​स्थित लोग। स्रोत : आयोजक
शाहजहांपुर। केरूगंज स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह में डॉ. अनुराग अग्रवाल और प्रियंका अग्रवाल को समाज अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। अतिथियों ने उन्हें सम्मान पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान कर समाज के प्रति उनके योगदान की सराहना की।
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समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। पूर्व में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने भी विशेष प्रस्तुतियां दीं। निर्णायक मंडल में आस्था अग्रवाल, गौरी अग्रवाल और अमित गर्ग शामिल रहे। समिति अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि समाज का युवा वर्ग शिक्षित और सशक्त है। युवाओं को व्यवसाय के साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
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सचिव रवि अग्रवाल ने वर्षभर के कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह में सीए संजीव बंसल, विनोद अग्रवाल, डॉ. सुनील अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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