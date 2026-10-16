Shahjahanpur News: डॉ. अनुराग और प्रियंका अग्रवाल को मिला समाज अलंकरण सम्मान

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समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। पूर्व में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने भी विशेष प्रस्तुतियां दीं। निर्णायक मंडल में आस्था अग्रवाल, गौरी अग्रवाल और अमित गर्ग शामिल रहे। समिति अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि समाज का युवा वर्ग शिक्षित और सशक्त है। युवाओं को व्यवसाय के साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।सचिव रवि अग्रवाल ने वर्षभर के कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह में सीए संजीव बंसल, विनोद अग्रवाल, डॉ. सुनील अग्रवाल आदि मौजूद रहे।