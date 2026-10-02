Shahjahanpur News: हाईवे किनारे गोवंश के शव को नोच रहे कुत्ते, वीडियो वायरल

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स्थानीय लोगों के अनुसार, हाईवे पर आए दिन गोवंश वाहनों की चपेट में आकर घायल होते हैं या उनकी मौत हो जाती है। शवों को समय से हटाकर दफन कराने की व्यवस्था नहीं होने से सड़क किनारे पड़े रहते हैं। विज्ञापन

एडीओ पंचायत रमेश मिश्रा ने बताया कि सचिव को सूचित कर दिया गया है। गोवंश को दफन कराया जाएगा। संवाद स्थानीय लोगों के अनुसार, हाईवे पर आए दिन गोवंश वाहनों की चपेट में आकर घायल होते हैं या उनकी मौत हो जाती है। शवों को समय से हटाकर दफन कराने की व्यवस्था नहीं होने से सड़क किनारे पड़े रहते हैं।एडीओ पंचायत रमेश मिश्रा ने बताया कि सचिव को सूचित कर दिया गया है। गोवंश को दफन कराया जाएगा। संवाद

अल्हागंज। दहेना ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कैमुना मिल के पास हाईवे किनारे अज्ञात वाहन की टक्कर से गोवंश की मौत हो गई। हादसे के बाद शव सड़क किनारे पड़ा रहा। समय से निस्तारण न होने पर कुत्तों के झुंड ने शव को नोच डाला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं करती है।