Shahjahanpur News: भगवान परशुराम जन्मस्थली के सुंदरीकरण की धीमी गति पर डीएम नाराज

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निर्माण करा रही संस्था सी एंड डीएस के अवर अभियंता रवि दुबे ने डीएम को बताया कि मंदिर के पीछे दीवार, बरामदा, बहुउद्देशीय हाल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, शौचालय, स्नानघर और स्तंभ बनाने का कार्य चल रहा है। जेई के अनुसार हाल और शौचालय का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।उन्होंने बताया कि मंदिर प्रांगण के आगे 7.5 मीटर ऊंचे तथा दो फुट चौड़े पत्थर का स्तंभ बनाकर उसके ऊपर धातु के फरसे लगेंगे। साथ ही दो द्वारों का निर्माण भी होगा। उन्होंने निर्माण कार्य के बीच में आ रहे एक निजी मकान की दीवार को भी प्रयोग किए जा रहे पत्थरों से व्यवस्थित कराने के निर्देश दिए। एसपी सौरभ दीक्षित और सीओ दीपक सिंह भी मौजूद रहे।