Shahjahanpur News: दो उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति बंद होने से हुई परेशानी

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हथौड़ा उपकेंद्र के अंतर्गत मोहल्ला अहमदपुर रेती में पूर्वाह्न 11 बजे बिजली गुल हो गई। इससे पूरे क्षेत्र की आपूर्ति बाधित रही। करीब साढ़े 12 बजे बिजली आने पर लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं, शाम सात बजे अब्दुल्लागंज उपकेंद्र के सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति बंद हो गई। करीब एक घंटे बाद रात आठ बजे आपूर्ति बहाल हो सकी। अचानक बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिशासी अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि लाइन की मरम्मत कराकर आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है। संवाद

शाहजहांपुर। बिजली कटौती से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।