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Shahjahanpur News: दो उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति बंद होने से हुई परेशानी

Tue, 20 Oct 2026 01:21 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:21 AM IST
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Disruption caused by power supply cutoff from two substations
शाहजहांपुर। बिजली कटौती से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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हथौड़ा उपकेंद्र के अंतर्गत मोहल्ला अहमदपुर रेती में पूर्वाह्न 11 बजे बिजली गुल हो गई। इससे पूरे क्षेत्र की आपूर्ति बाधित रही। करीब साढ़े 12 बजे बिजली आने पर लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं, शाम सात बजे अब्दुल्लागंज उपकेंद्र के सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति बंद हो गई। करीब एक घंटे बाद रात आठ बजे आपूर्ति बहाल हो सकी। अचानक बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिशासी अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि लाइन की मरम्मत कराकर आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है। संवाद
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