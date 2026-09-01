Shahjahanpur News: कैंप नहीं लगने पर दिव्यांगजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:40 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:40 AM IST
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शाहजहांपुर। प्रत्येक सोमवार को पुराने जिला अस्पताल में लगने वाले दिव्यांग बोर्ड शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ के नहीं आने से दिव्यांग भड़क गए। धरना भी दिया। मामले में आदर्श दिव्यांग कल्याण संस्थान के प्रदेश सचिव नीरज बाजपेई के नेतृत्व में दिव्यांगजन सोमवार को कलक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अपूर्वा सिंह को दिया।
इसमें कहा किया कि सोमवार को पुराने जिला अस्पताल में दिव्यांग बोर्ड का शिविर लगता है। इसमें जिले में सुदूर अंचल से दिव्यांगजन अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं।सोमवार को कार्यालय में बोर्ड पर नोटिस लगा दिया कि डॉक्टर आवश्यक कार्य से बरेली गए हुए हैं। इसलिए कैंप नहीं लगेगा, जिस कारण परेशानी हुई। इस दौरान ब्रह्मदेव, विनोद, चंद्रसेन, रामकुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
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ईएनटी डॉक्टर उपलब्ध थे, जबकि हड्डी रोग विशेषज्ञ सीएमएस डॉ.सरोज कुमार को बरेली में कमिश्नर की बैठक में जाना पड़ा था। इसकी सूचना चस्पा करा दी गई थी। दिव्यांग बोर्ड के शेष कार्य हुए हैं।
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-डॉ.आसिफ, नोडल अधिकारी
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इसमें कहा किया कि सोमवार को पुराने जिला अस्पताल में दिव्यांग बोर्ड का शिविर लगता है। इसमें जिले में सुदूर अंचल से दिव्यांगजन अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं।सोमवार को कार्यालय में बोर्ड पर नोटिस लगा दिया कि डॉक्टर आवश्यक कार्य से बरेली गए हुए हैं। इसलिए कैंप नहीं लगेगा, जिस कारण परेशानी हुई। इस दौरान ब्रह्मदेव, विनोद, चंद्रसेन, रामकुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
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ईएनटी डॉक्टर उपलब्ध थे, जबकि हड्डी रोग विशेषज्ञ सीएमएस डॉ.सरोज कुमार को बरेली में कमिश्नर की बैठक में जाना पड़ा था। इसकी सूचना चस्पा करा दी गई थी। दिव्यांग बोर्ड के शेष कार्य हुए हैं।
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