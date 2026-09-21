Shahjahanpur News: भगवान राम के वनवास का प्रसंग सुनकर भावुक हुए श्रद्धालु

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प्रसंग के दौरान कथा पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भगवान श्रीराम के त्याग और मर्यादा से भावविभोर नजर आए। कथा व्यास ने कहा कि श्रीराम ने पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए राजपाट का त्याग कर वनवास स्वीकार किया। उनके जीवन से हमें त्याग, कर्तव्य और माता-पिता की आज्ञा का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। मंदिर परिसर में देर तक भक्ति और जय श्रीराम के जयकारे गूंजते रहे। संवाद

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पुवायां। गांव जेबा स्थित सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर परिसर में चल रही रामकथा में भगवान श्रीराम के वनवास का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भावुक हो उठे। कथा व्यास अरविंद दीक्षित ने श्रीराम के माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन जाने का मार्मिक वर्णन किया।