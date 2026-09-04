Shahjahanpur News: सात टूटे रिश्तों में भरी दरार, फिर केंद्र से की विदाई
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:26 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:26 AM IST
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शाहजहांपुर। परिवार परामर्श केंद्र पर छह और महिला थाने पर एक दंपती के बीच चल रहे विवाद को सुलझाया गया। समझौते के बाद सभी दंपतियों को साथ भेज दिया गया।
केंद्र प्रभारी मधु यादव ने बताया कि मीरानपुर कटरा के दंपती की शादी छह वर्ष पहले हुई थी। महिला एक साल से मायके में रह रही थी। उसके दो बच्चे हैं। महिला ने बताया कि पति राजस्थान में नौकरी करता है, लेकिन उसे साथ नहीं रखता। मदनापुर के दंपती की शादी 11 वर्ष पहले हुई थी। महिला दो माह से मायके में थी और पति पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाया। कोतवाली और कांट क्षेत्र की महिलाओं ने भी पति पर मारपीट की शिकायत की थी। रोजा क्षेत्र के एक आवेदक ने पत्नी पर मां के कहने पर घर में विवाद करने का आरोप लगाया। प्रभारी निरीक्षक रश्मि अग्निहोत्री ने बताया कि एक और दंपती के बीच भी समझौता कराया गया। महिला का आरोप था कि ससुराल वाले उसे मायके नहीं जाने देते थे। संवाद
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केंद्र प्रभारी मधु यादव ने बताया कि मीरानपुर कटरा के दंपती की शादी छह वर्ष पहले हुई थी। महिला एक साल से मायके में रह रही थी। उसके दो बच्चे हैं। महिला ने बताया कि पति राजस्थान में नौकरी करता है, लेकिन उसे साथ नहीं रखता। मदनापुर के दंपती की शादी 11 वर्ष पहले हुई थी। महिला दो माह से मायके में थी और पति पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाया। कोतवाली और कांट क्षेत्र की महिलाओं ने भी पति पर मारपीट की शिकायत की थी। रोजा क्षेत्र के एक आवेदक ने पत्नी पर मां के कहने पर घर में विवाद करने का आरोप लगाया। प्रभारी निरीक्षक रश्मि अग्निहोत्री ने बताया कि एक और दंपती के बीच भी समझौता कराया गया। महिला का आरोप था कि ससुराल वाले उसे मायके नहीं जाने देते थे। संवाद