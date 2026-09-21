Shahjahanpur News: रेलवे में नकद भुगतान नहीं लेने पर ज्ञापन देने का निर्णय

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मोहित वर्मा ने कहा कि दैनिक यात्रियों को एमएसटी बनवाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। मोहम्मद आलम ने रेलवे में नकद भुगतान नहीं लिए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सभी यात्रियों के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा सहज नहीं है। बैठक में तनवीर खां, नोमान खां आदि मौजूद रहे। संवाद

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शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की बैठक बहादुरगंज स्थित पचराहा कार्यालय में हुई। जिलाध्यक्ष अनवार खां ने कहा कि रेलवे में कुछ समय से नकद भुगतान के बजाय ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था लागू की गई है। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि समस्या को लेकर जल्द ही स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा जाएगा।