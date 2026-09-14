फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Convict dies in district jail; jail administration accused of negligence.

Shahjahanpur News: जिला कारागार में सजायाफ्ता कैदी की मौत, जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

Mon, 14 Sep 2026 01:16 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
Convict dies in district jail; jail administration accused of negligence.
ताहिर का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन
शाहजहांपुर। जिला कारागार में निरुद्ध कांट थाना क्षेत्र के गांव कमलनैनपुर निवासी ताहिर (66) की शनिवार रात राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा था। परिजन ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
विज्ञापन

जेल अधीक्षक जेपी तिवारी ने बताया कि ताहिर का लखनऊ के अस्पताल में हृदय संबंधी बीमारी का उपचार चल रहा था। शनिवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया कि ताहिर को वर्ष 2023 में रोजा थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में नामजद किया गया था।
विज्ञापन

इसी वर्ष 28 जुलाई को अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह 23 मई 2025 से जिला कारागार में निरुद्ध था। दूसरी ओर मृतक के बेटे दानिश ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना कि वह स्वयं तीन दिन पूर्व ही एक मामले में जेल से रिहा हुआ है। तब जेल में पिता बिल्कुल स्वस्थ थे। रात करीब साढ़े 11 बजे जेल से पिता की तबीयत बिगड़ने की सूचना दी गई थी। अस्पताल आने पर पिता की मौत की जानकारी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

दानिश ने बताया कि कुछ दिन पूर्व पिता को दिल का दौरा पड़ा था। तब पिता को लखनऊ दिखाया गया था। वहां डॉक्टरों ने पिता की ओपन हार्ट सर्जरी कराने की सलाह दी थी। इसके बाद परिजनों ने जेलर से स्वयं के खर्चें पर सर्जरी कराने की बात की थी, लेकिन जेलर ने मना कर दिया था। बताया था कि जेल प्रशासन ही ताहिर का उपचार कराएगा। बेटे का आरोप है कि जेल प्रशासन की लापरवाही के चलते पिता की मौत हुई है। ताहिर पांच भाइयों में बड़ा था। उसके तीन बेटे और एक बेटी है। पत्नी शबनम का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया है।

--
रियासत हत्याकांड में जेल गया था ताहिर
वर्ष 2023 में रोजा क्षेत्र में रेती रोड पर बिजलीपुरा के रियासत की लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई थी। मेडिकल स्टोर संचालक समेत कई लोगों को पुलिस ने जेल भेजा था। जांच के बाद पुलिस ने प्रकाश में आए ताहिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में जेल में बंद चांद मियां की कुछ माह पूर्व मौत हो गई थी।
--
ताहिर का उपचार लखनऊ से चल रहा था। रात में तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल भेजा गया था। जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों के लगाए गए आरोप निराधार हैं।
-जेपी तिवारी, जेल अधीक्षक

ताहिर का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन

ताहिर का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed