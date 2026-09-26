Shahjahanpur News: दहेज उत्पीड़न और पति के दूसरी शादी करने पर दर्ज कराई रिपोर्ट

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अनीता शर्मा ने एसपी को दिए प्रार्थनापत्र में बताया था कि उनकी शादी नौ फरवरी 2009 में बदायूं के मोहल्ला बालाजी नगर निवासी विवेक शर्मा से हुई थी। ससुराल पहुंचने पर पति विवेक, ससुर रविंद्र शर्मा, सास स्नेहलता, देवर आशीष शर्मा, संजय शर्मा, जेठ बंटू शर्मा दहेज में दो लाख रुपये और कार की मांग करने लगे।कहा कि दहेज की मांग पूरी हाेने पर अनीता की चचेरी बहन से दूसरी शादी कर दहेज की मांग पूरी कर लेंगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर पिटाई कर पैर तोड़ दिया गया और घर से निकाल दिया गया।कुछ दिन बाद पति ने ससुराल के लोगों और अनीता के चाचा संजीव कुमार, चाची से मिलकर चचेरी बहन शिखा से दूसरी शादी कर ली। चार जून 2026 को ससुराल वालों और शिखा ने उनको पीटा और जेवर छीनकर मजीदपुर के पास छोड़कर चले गए। पिता, मां और गांव के कई लोगों ने घटना को देखा। तहरीर देने पर भी पुलिस रिपेार्ट दर्ज नहीं कर रही है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि एसपी के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच कराई जा रही है।