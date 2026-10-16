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Shahjahanpur News: पदक विजेताओं को सीओ ने किया सम्मानित

Fri, 16 Oct 2026 02:26 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:26 AM IST
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CO honored the medal winners
तिलहर में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को सीओ विदुष सक्सेना ने किया सम्मानित।
तिलहर। पांचवीं मंडलीय ओपन कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बृहस्पतिवार को सीओ विदुष सक्सेना ने फूल-माला पहनाकर सम्मानित किया। 11 अक्तूबर को आईजी अकादमी में योद्धा स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से हुई प्रतियोगिता में शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और मुरादाबाद के करीब 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।
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ऐशिनी सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा, माही सक्सेना, अंजलि कश्यप, नितिन कश्यप, शिवांशु, आरव मिश्रा, आयुष, शिवराज, वर्तिका, शीलू, बरसा पाल, अनन्या, काजल, रिमझिम और नौगवां राजकीय विद्यालय की छात्रा गुलअफशा को सम्मानित किया गया। सीओ ने खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित किया। गौरी, अमित सिन्हा, भाजपा नगर अध्यक्ष रोहित गुप्ता, अंजुल मिश्रा, नीरज और धर्मेंद्र मौजूद रहे। संवाद
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